Micchi rovescia il San Giovanni: il Tre Fiori vince 3-1

Davanti le grandi del campionato corrono, e il Tre Fiori non può essere da meno. Il San Giovanni spaventa i gialloblu che però reagiscono e nella ripresa rimontano, passando 3-1. Come detto però i rossoneri di Tognacci giocano un gran primo tempo e – alla metà esatta – trovano anche il vantaggio: D'Angeli crossa profondo sul secondo palo, il tiro-cross di Bruma trova la deviazione di Aprea che batte Nardi, nonostante il “quasi” miracolo del portiere del Tre Fiori. La sfera entra ed è il secondo gol consecutivo per il numero 77, dopo quello segnato contro la San Marino Academy. Neanche il tempo di godersi lo 0-1 però che Fiorentino pareggia, 9 minuti più tardi. Rizzo mette dentro, si alza un campanile che il neo-arrivato Nicolò Micchi trasforma in oro: rovesciata stupenda, De Angelis è immobile e alla mezz'ora è 1-1. Non poteva chiedere un esordio migliore l'attaccante classe '98 arrivato per sostituire Cecconi. Eredità pesante, ma se il buongiorno si vede dal mattino...

Il San Giovanni non ci sta e si rituffa in avanti: mancino velenoso di capitan Boldrini che rimbalza davanti a Nardi, bravo a distendersi in angolo. Poi nella ripresa le pantere pian piano escono dalla partita, il Tre Fiori alza il baricentro e si rende pericoloso. Ancora Micchi, sempre lui, passa vincendo un contrasto e fa tremare la traversa con un missile terra-aria. Il gol è nell'aria e arriva ai -10: Islamaj allarga per Rizzo, De Angelis smanaccia, Robba e Contadini sono sfortunati e la carambola favorisce Fedeli per una delle reti più facili della sua carriera. Appoggio nella porta vuota e il Tre Fiori completa la rimonta. Passano 300 secondi e i gialloblu chiudono virtualmente i conti: Fedeli si coordina con il mancino e calcia, Fabbri ha il braccio troppo largo e il direttore di gara prima indica il dischetto, poi espelle il tecnico De Falco che si era “scaldato” in precedenza con un suo giocatore. Si riprende dal rigore: la trasformazione di Islamaj è perfetta, De Angelis intuisce ma non ci può arrivare ed è 3-1. Il Tre Fiori resta in scia del Cosmos – terzo - e appaiato al Tre Penne. Sabato un derby tutto da vivere contro il Fiorentino reduce da 4 vittorie consecutive.