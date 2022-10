Nazionale: la conferma del CT porterà qualcosa di nuovo?

Alla vigilia dei sorteggi dei gironi di qualificazione ad Euro 2024, arriva dalla Federcalcio la conferma del CT Fabrizio Costantini, durata del contratto non specificata, si presume – da quello che si legge- a tutto il 2023, ultimo turno di qualificazioni a Germania 2024, previsto per novembre. Il primo anno del sammarinese alla guida della Nazionale non è stato semplice, e non si registrano, dal punto di vista dei risultati, miglioramenti. Le attenuanti, però, ci sono. Ha avuto un girone di Nations League nettamente più scomodo di quello precedente e non ha mai avuto Filippo Berardi, uno dei migliori interpreti, ad oggi, a sua disposizione. La conferma di Costantini, al quale sarebbe scaduto il contratto a fine 2022, è logica. Non avrebbe avuto senso concedergli solo un anno di lavoro per poi ricominciare tutto da capo. Mantenerlo alla guida della Nazionale dunque, è doveroso opportuno, ma per logica qualcosa nei prossimi 12 mesi dovrà cambiare. Costantini, da tempo, e lo ha fatto anche nell'ultima intervista, chiede alla Federazione di poter avere, con maggiore frequenza, i ragazzi a sua disposizione.

Su questo argomento si è aperta una fratturina con il Direttore dell'Area Tecnica Daniele Arrigoni, il quale ha tenuto a precisare che non spetta al CT occuparsi dell'aspetto fisico. Ha colpito, inoltre, la netta presa di posizione dello stesso Arrigoni sul portiere Edoardo Colombo. “Ho deciso io – ha dichiarato- la sua non convocazione”. Un caso spinoso che a breve tornerà di moda. Costantini, ha riaperto le porte della Nazionale ad ultra 30enni epurati da Varrella. La logica, porta a pensare, che già da queste qualificazioni si dovrebbe pensare al futuro di questa Nazionale, svecchiando e concedendo più spazio a ragazzi che si allenano in categoria, quindi per logica, più preparati e pronti dal punto di vista fisico. Tanto lavoro attende il CT Fabrizio Costantini la cui conferma, è comunque meritata.