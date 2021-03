Partito il countdown verso Wembley

E' partito il conto alla rovescia 8 giorni separano la Nazionale sammarinese dal ritorno in campo per una gara ufficiale valida per le qualificazioni al mondiale Qatar 2022. L'esordio avverrà nello stadio più prestigioso d'Europa, a Wembley contro l'Inghilterra il 25 marzo. La nazionale sammarinese si prepara di un tour de force vero e proprio perchè sono 3 le partite da affrontare. Giovedi 25 marzo come detto l'Inghilterra a Wembley, domenica 28 l'Ungheria al San Marino Stadium e mercoledi 31 l'Albania sempre a Serravalle. Tutte e tre le sfide saranno trasmesse in diretta su San Marino RTV. La novità tra i convocati è rappresentata da Pietro Sopranzi centrocampista classe 98 tesserato con la Libertas.