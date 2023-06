Prende forma il nuovo Victor, resta il nodo stadio

Il Victor San Marino deve comunicare dove giocherà le partite in casa entro metà luglio. Acquaviva, ad oggi, resta non omologato. La nuova tribuna richiesta dal funzionario della LND pare sia stata ordinata, ma non basta, in aggiunta, per la totale sicurezza, serve anche una piattaforma di sostegno, e i tempi si allungano. La Lega potrebbe (ma è condizionale) concedere una proroga al Victor, accettando comunque la sede di Acquaviva, in caso contrario la squadra si ritroverebbe senza campo. Sul San Marino Stadium, ad oggi, vige il divieto. Sono continui e frequenti gli incontri tra FSGC e Victor San Marino, una soluzione si troverà, ma ad oggi lo stadio è ancora un grosso punto interrogativo. Resta ancora da capire, dopo la totale rizollatura, il motivo per il quale questa FSGC non conceda lo Stadio, quando in passato, è sempre stato utilizzato dalla società biancoazzurra. La Nazionale ha la priorità, ma anche in passato le concomitanze sono sempre state gestite con lo spostamento dell'allora San Marino Calcio in altra sede. In attesa che questo importantissimo nodo venga sciolto il più presto possibile, il DS Gian Luca Bollini è al lavoro per comporre la rosa 2023-2024. Hanno rinnovato il portiere Pazzini, a lui verrà affiancato un under. Restano al Victor i difensori: De Queiroz, Lombardi, Tosi, e Gramellini. Tesserato anche il difensore Matteo Onofri classe 2004 del Cesena, ma che ha giocato l'ultima stagione con la Savignanese. I centrocampisti: Sabba, Morelli, Lazzari. Tesserato anche il sammarinese, Simone Santi classe 2004. Unico superstite del reparto offensivo: Scott Arlotti mentre non si è trovato l'accordo con Alex Ambrosini. Partiranno per il ritiro che comincerà il 19 luglio anche i giovani Mengucci e Tiraferri. Nuovi volti. Vicinissimi a vestire il biancoazzurro tre nuovi attaccanti: Alessandro Carlini dal Cesena, Nico Manara ex Forlì e Antonio Sabbatani del Medicina, la prossima settimana il centroavanti potrebbe firmare per il Victor. Sondaggio per Filippo Berardi, il procuratore del giocatore ha gradito l'interesse del Victor, ma ha chiesto tempo. A breve dovrebbe sciogliersi il nodo per Lorenzo Capicchioni, il centrocampista è ancora legato contrattualmente al Riccione.