Presentato Cecchetti nuovo CT Under 21, incarico fino alla fine del biennio

Presentato alla casa del calcio il nuovo CT dell'Under 21 di San Marino Matteo Cecchetti. Il suo mandato ha una durata semestrale, starà in carica fino alla fine del biennio con quattro gare da disputare per completarlo a cominciare dalla trasferta in Ungheria del prossimo 24 marzo, a seguire il match con la Lettonia a Serravalle il 29 dello stesso mese, poi le ultime due sfide in giugno. Con la Polonia il 2 al San Marino Stadium, e con Israele in trasferta il 7 a chiudere. Cecchetti ha scelto lo staff con il quale collaborerà per questi 6 mesi: Francesco Lunardini sarà il suo Vice, Antonio Gespi collaboratore tecnico, Alessandro Testoni preparatore atletico, Marcello Teodorani preparatore dei portieri, Francesco Galli fisioterapista, Luca Nanni Team Manager e Matteo Turroni match analist. Il Presidente della Federcalcio Marco Tura nel presentare il nuovo CT ha detto che la scelta non è stata fatta solo per dare continuità, Cecchetti era già vice di Costantini in Under 21, ma anche e soprattutto per i risultati da lui ottenuti nel suo club, ricordato il passaggio del turno unico nella storia del calcio sammarinese, del Tre Fiori in Europa League. Cecchetti ha recentemente completato gli esami per ottenere il patentino a Coverciano, e comincerà la sua avventura da CT dell'Under 21 lunedi 10 gennaio con il primo allenamento a Serravalle B previsto per le ore 19.