Prima da titolare per il sammarinese Colombo al Legnago

Prima uscita stagionale da titolare per il sammarinese Edoardo Colombo. Il portiere classe 2001 è sceso in campo nell'amichevole tra la sua squadra, il Legnago e la Cremonese. Colombo, portiere sammarinese è arrivato in prestito dalla Juventus, dopo la stagione passata con la Torres. Il Legnago è stato promosso in serie C dopo la rinuncia del Campodarsego. Per la cronaca l'amichevole si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Legnago.