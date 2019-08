Ravenna - Nazionale San Marino 1- 0

Amichevole. Test ormai tradizionale quello tra Ravenna e la Nazionale sammarinese. Sul campo sportivo di Lido Adriano il Ravenna cerca minutaggio nelle gambe per proseguire la preparazione in vista dell'inizio di campionato. La Nazionale sammarinese di Varella cerca la miglior condizione per affrontare due sfide internazionali di grande spessore come il Belgio al San Marino Stadium il 6 settembre e il successivo incontro del 9 in casa con Cipro.

L'amichevole finisce 1- 0 in favore del Ravenna con il gol realizzato al 23° del 1° tempo da Fyda. Questa la squadra messa in campo dal Per il C.T nel primo tempo: 4-5-1, con Benedettini in porta, Grandoni e Battistini sugli esterni, Brolli e Cevoli centrali. Centrocampo con Palazzi e Hirsh sulle fasce, Lunadei, Giardi, Golinucci stretti in mezzi. Angelini unica punta. Nella ripresa spazio alle seconde linee.