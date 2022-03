Riposa il Tre Penne, La Fiorita se vince vola in testa alla classifica

Appena il tempo di archiviare la ventiseiesima giornata che per il calcio sammarinese è già tempo di tornare in campo. Il turno infrasettimanale propone il recupero della quindicesima giornata. Tre gli anticipi in programma questa sera con occhi puntati sulla sfida di Acquaviva, dove si affrontano La Fiorita e il Fiorentino. Per la squadra di Oscar Lasagni c'è la concreta possibilità di conquistare il primo posto in classifica, approfittando del primo turno di riposo della capolista Tre Penne. Un compito tutt'altro che semplice per i gialloblu di Montegiardino che se la dovranno vedere con un Fiorentino in ottima salute. Quattro punti nelle ultime due partite e soprattutto il recupero di Ben Kacem dopo il turno di squalifica. Chi ha intenzione di consolidare il quarto posto è la Virtus che se la vedrà con il Murata. La squadra di Achille Fabbri, che non potrà disporre di Valentini, squalificato, sta attraversando il momento più difficile della stagione. Nessuna vittoria e nessun gol per i bianconeri nelle ultime cinque giornate. Sfida di alta classifica a Montecchio dove si affrontano Libertas e Folgore. Appaiate al settimo posto con 31 punti, entrambe vanno alla ricerca di una vittoria per continuare la rincorsa al quarto posto ed evitare gli spareggi del turno preliminare.