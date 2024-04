San Giovanni, Tognacci: "Playoff ciliegina sul nostro campionato"

Grande gioia in casa San Giovanni per il raggiungimento dei playoff, ottenuti col successo in rimonta sulla Juvenes: "Abbiamo fatto un gran campionato e questa è la ciliegina - dice il tecnico Marco Tognacci - quando le cose non andavano bene ci siamo contattati, siamo partiti male in campionato ma invece che scioglierci ci siamo uniti e abbiamo fatto una cavalcata bellissima".

Amaro il commento del tecnico della Juvenes Manuel Amati, cui sarebbe bastato un pari per evitare lo spareggio: "Sull'1-0 con due risultati su tre a disposizione avremmo dovuto arginare meglio la foga del San Giovanni, sapevamo che le palle alte sono le loro armi migliori e infatti abbiamo preso gol su due cross, dove non abbiamo letto bene le marcature. C'è il rammarico per il primo tempo, per le due grosse occasioni che avremmo dovuto sfruttare meglio. Mercoledì saremo in campo e proveremo ad arrivare dove volevamo arrivare, seppur con una gara in più".