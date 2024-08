San Marino Calcio: c'è attesa per la fumata bianca per la panchina

Dopo il caso Mauro Antonioli, il San Marino Calcio, non vuole sbagliare una virgola sulla scelta del nuovo condottiero. Dopo diversi colloqui si stringe la lista dei nomi papabili per la panchina biancoazzurra. Ci potrebbe essere il ritorno di Emmanuel Cascione già tecnico del San Marino Calcio stagione 2019-2020 quando l'allora società biancoazzurra fece la fusione con il Cattolica. Fu quella la prima esperienza dell'ex centrocampista di Rimini e Cesena da allenatore di una prima squadra. Successivamente Cascione ha allenato il Napoli Primavera, il Sassuolo Under 18, la Pistoiese e quest'anno è subentrato a Giovanni Bucaro al Pescara in Serie C, Girone B, eliminato al secondo turno dei play off dalla Juventus Next Gen.

Tra i nomi anche un altro grande ritorno, quello del Capitano del San Marino Calcio dell'era Germano De Biagi: il difensore Mirko Taccola, lo scorso anno un'ottima salvezza con la Sammaurese. Ci sono altri due ex giocatori del San Marino Calcio in attesa: si tratta di Mattia Graffiedi che ha chiuso la carriera da attaccante proprio a San Marino, recentemente allenatore del Forlì. L'altro nome è quello dell'ex terzino sinistro del San Marino Michele Florindo in questa stagione a Treviso. Domani dovrebbe essere la giornata decisiva.