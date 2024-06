San Marino martedì contro Cipro, entra Valli Casadei

San Marino riparte dal secondo tempo giocato in Austria. Nell'amichevole contro la Slovacchia, i Titani hanno decisamente fatto meglio nella ripresa, dopo un avvio difficile che ha visto i biancoazzurri subire due reti nei primi minuti. Lo stesso ct, nel dopo partita ha sottolineato questo aspetto. Un'analisi onesta quella di Roberto Cevoli, che chiede di più alla sua squadra. La doppia amichevole può rappresentare una bella opportunità. Contro la Slovacchia, il rischio di subire eccessivamente la qualità della squadra di Francesco Calzona ci poteva essere. A pochi giorni dalla sfida contro il Belgio a Euro2024, l'ex tecnico del Napoli non aveva ancora sciolto le riserve sui 26 da portare in Germania. Gestito dunque l'urto e la motivazione di alcuni dei giocatori slovacchi, adesso i Titani si devono proiettare sulla sfida di martedì. A San Marino torna Cipro. I precedenti tra le due squadre sono ben sei, tutte nelle qualificazioni europee. La prima sfida risale al 1998, a Serravalle la nazionale di Mazza cede 1-0. L'ultima è del settembre 2019, la squadra di Varrella perde 4-0. Quella di martedì sarà la settima sfida tra nazionali, la prima in amichevole. Per l'impegno il ct Roberto Cevoli ha convocato 23 giocatori, 22 sono confermati dalla trasferta contro la Slovacchia. Unica assenza quella di Filippo Fabbri infortunato nel corso della partita in Austria. Nel gruppo entra Matteo Valli Casadei, il centrocampista della San Marino Academy recentemente impegnato con la nazionale under 21 nella doppia sfida contro Gibilterra. Si abbassa ancora l'età media della nazionale con ben 12 giocatori su 23 nati dopo il 2000. Martedì si gioca alle 18:00 al San Marino Stadium.