San Marino nella storia, 3-1 al Liechtenstein e promozione in Lega C

La storia la scrive chi vince, San Marino scrive la storia. Strepitosa prestazione della squadra di Roberto Cevoli che vince in Liechtenstein e con un secondo tempo superlativo ribalta il risultato e conquista una storica promozione in Lega C di Nations League.

Prima vittoria di San Marino in trasferta della sua storia e successo migliore di sempre. Il Liechtenstein va in vantaggio a sorpresa con un gol incredibile di Sele al 40’.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo Lorenzo Lazzari firma il pareggio al primo minuto sul perfetto lancio di Contadini.

Al 66’ calcio di rigore per San Marino. Nicola Nanni è freddissimo dal dischetto e firma sorpasso, terzo gol in nazionale e il secondo di fila.

Non è finita qui. Grande azione di San Marino sulla sinistra, pallone a rimorchio di Tosi per Alessandro Golinucci e da dentro l’area piattone del 3-1.

Al fischio finale è festa San Marino che conquista una storica promozione il Lega C di Nations League.