San Marino, parte il calciomercato: Bangoura alla Virtus

Le ultime dal calciomercato

Gennaio è ancora una volta il mese del calciomercato, anche a San Marino e primi botti li spara la Libertas di Tognacci. Quattro colpi per i granata, tra cui 2 ritorni: quello di Diego Moretti, classe 2000 e nel giro della Nazionale Under 21, dal Pietracuta e quello di Simone Rossi, nell'ultimo anno e mezzo al Fiorentino. I nomi nuovi, invece, sono quelli di Andrea Ulizio dal Gambettola e di Marco Narducci dal Novafeltria, entrambi centrocampisti.

Cambio di rotta cercato dal Domagnano, dopo una prima parte di stagione complicata. Ufficializzato lo scambio con la Folgore tra Marco Bernardi e l'attaccante Riccardo Paganelli, in casa giallorossa arrivano anche Simone Nanni, in prestito dal Tre Penne, e Luca Simoncelli dal Gabicce Gradara.

Gambettola che diventa supermercato per le squadre sammarinesi: ne approfitta la Virtus che, oltre ad Angeli, si assicura anche il difensore Patrik D'Altri. Il grande nome, poi, è quello di Ismael Bangoura, guineano ex Napoli, Cesena e San Marino Calcio. In via di definizione Kevin Marigliano dal Cosmos e Manuel Battistini, così come Matteo Renzetti al Pennarossa, portiere in uscita dal Murata dopo l'approdo di Simone Benedettini in bianconero.

Si muove, infine, il Cailungo. Filippo Ioli dal FYA Riccione e Gega dalla Virtus sono ufficiali. Manca solo il transfer per Viktor Ndoka, attaccante albanese proveniente dal Cervia.