Secondo posto al Premio Letterario Mennea per Mattia Rizzo

Un po' di calcio sammarinese al Premio Letterario Internazionale Pietro Mennea con l'allenatore Mattia Rizzo, che insieme a Stefano Zerbato si è aggiudicato il secondo premio con il libro intitolato "Calcio e principi - allenare la complessità del gioco nell'attività di base".

Il Premio Pietro Mennea, istituito dalla Fondazione Fioravante Polito, è l’unico ufficialmente riconosciuto dalla famiglia del grandissimo atleta italiano. La prefazione del libro è di Filippo Galli, ex difensore del Milan, e tratta una visione globale dell’allenamento del calcio andando a rovesciare il paradigma classico (dal gesto alla circostanza) con quello moderno (dalla circostanza al gesto) grazie all’estrapolazione dei principi di gioco, i quali si potranno applicare in qualsiasi contesto (in gara, in allenamento).

L'autore Mattia Rizzo è molto legato al calcio sammarinese avendo ricoperto il ruolo di match analyst per la nazionale sammarinese. Si è occupato del progetto CEF nella categoria under 8, del progetto inclusion e del walking football. È attualmente il vice allenatore della nazionale under 15.