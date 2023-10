Sesta giornata occhi puntati su Cosmos – La Fiorita

Lo strabiliante Murata di questo inizio di stagione 4 vittorie e una sconfitta tra l'altro molto contestata, 12 gol fatti e soli 3 subiti, ha la grande possibilità di raggiungere la vetta della classifica anche se solo momentaneamente in attesa poi delle gare che si disputeranno nel weekend. Partite semplici non ce ne sono per nessuno e il Cailungo visto in questa prima parte ha grande voglia di dimostrare di potersela giocare con tutti e stazionare nelle parti nobili della classifica. Murata – Cailungo domani sera ore 21.15 a Montecchio. Alla stessa ora ad Acquaviva si gioca Folgore – San Giovanni. Sabato tutti gli occhi sono puntati su Cosmos – La Fiorita ore 15 sempre a Montecchio, un match molto atteso. Il Cosmos di Nicola Berardi contro la sua ex squadra, La Fiorita in testa a punteggio pieno, cinque su cinque. Partita molto sentita.

Di decisivo alla sesta giornata di campionato non c'è niente, ma l'eventuale inserimento della sesta del club di Montegiardino darebbe uno scossone al campionato e una spallata alle ambizioni di un Cosmos che non ha ancora perso in questo inizio stagione, ma è stato frenato da 3 pareggi del tutto inattesi con Folgore, San Giovanni e Fiorentino. Una falsa partenza che può essere aggiustata solo da una vittoria convincente contro gli attuali leader del campionato. Sempre sabato ore 15: Domagnano – Libertas ad Acquaviva, Fiorentino – Juvenes/Dogana a Fiorentino, Tre Penne – Pennarossa ad Acquaviva. Domenica si conclude il quadro della sesta sempre alle 15 con San Marino Academy – Virtus e Faetano – Tre Fiori.