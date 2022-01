Slitta la ripresa del Campionato Sammarinese, in campo il 29/30 gennaio

Salta un'altra giornata di Campionato Sammarinese. È questa la decisione della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio che ha disposto lo slittamento della ripresa dell'attività al week-end del 29-30 gennaio. L'attuale quadro sanitario, si legge nella nota della FSGC, ha portato alla scelta di posticipare di un'ulteriore settimana la data del ritorno in campo. Inizialmente previsto per il prossimo fine settimana, con il programma della seconda giornata di ritorno, non vedremo partite di Campionato Sammarinese prima del 29 gennaio con la 18' giornata. Ancora rinviato il debutto ufficiale dei club sammarinesi nel 2022. Si allunga il numero dei turni da recuperare, che adesso diventano quattro. Confermata la possibilità per i club di continuare gli allenamenti secondo le modalità già definite: una sola squadra per impianto seguendo le norme previste dal decreto legge sammarinese. Nei prossimi giorni la FSGC condividerà con le società le disposizioni disposte dal protocollo sanitario sulla base di quanto sarà indicato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. L'ipotesi di rivedere i club in campo a fine mese resta un obiettivo, che andrà comunque valutato sulla base anche dell'andamento dei contagi. È certo che ulteriori rinvii di intere giornate rischiano di saturare ancora di più il programma del campionato sammarinese. L'ipotesi di recuperi infrasettimanali è più che concreta in un calendario già ricco di appuntamenti che prevedono anche gli impegni delle Nazionali. Non ci sono novità invece per quel che riguarda il futsal sammarinese, che rimane ancora sospeso anche per gli allenamenti.