Summer Women's Football Festival si conferma un successo

Foto di gruppo per la bambine che hanno partecipato al Summer Women's Football Festival

Il calcio femminile che cresce e che si fa conoscere. Passa attraverso messaggi chiari il Summer Women's Football Festival, diventato un appuntamento imperdibile dell'estate, che si rinnova nel tempo. Divertimento, unito al gioco, con il calcio filo conduttore di tutta la serata. Ottima la partecipazione per un evento che vuole puntare alla promozione di un movimento in crescita, che grazie anche ai successi del mondiale francese ha saputo farsi conoscere. La FSGC di San Marino è da sempre in prima linea sulla valorizzazione del calcio in rosa e i risultati danno conferma di questo grande successo. La cornice è sempre quella del centro federale di Montecchio, allestito a festa per l'occasione. A condurre la serata i tecnici del settore femminile della FSGC, allenatori preparati e bravi nel saper coinvolgere le giovani calciatrici. Il Summer Women'S Football Festival è un momento per l'intero settore giovanile in rosa, ma che vuole anche coinvolgere nuove bambine, che per la prima volta si sono affacciate a questo sport. L'occasione per far capire anche ai genitori che calcio non è solo agonismo in questa prima fase del percorso sportivo, ma su tutto condivisione e stare insieme, principi seguiti anche durante la stagione del calcio femminile a livello giovanile. La serata è stata strutturata su base ludica con percorsi a ostacoli, gonfiabili e giochi abilità. Un modo per coinvolgere tutte le partecipanti, che poi si sono concesse la consueta fotografia di gruppo finale come da tradizione.