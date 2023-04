Tanta partecipazione per l'ultimo saluto a Bobo Gori

Grande partecipazione e commozione a Rimini per i funerali di Massimo "Bobo" Gori. Questa mattina alla chiesa di Sant’Agostino l'ultimo saluto al tecnico del Pennarossa scomparso mercoledì sera all'età di 61 anni. La chiesa del centro storico romagnolo non è bastata per contenere le molte persone che hanno voluto partecipare. Tanti i rappresentanti del calcio sammarinese e delle squadre del Titano, tra tutte il Pennarossa, la squadra allenata da Bobo Gori. Presenti anche i dirigenti della Federcalcio sammarinese, tanti calciatori, tecnici che hanno conosciuto l'ex calciatore di Cagliari e Rimini, da Giordano Cinquetti a Valter Berlini e Firmino Pederiva. Molti bambini, futuri calciatori, allenati anche da Bobo Gori a Rivazzurra.