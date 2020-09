Torna il Diario Agenda del Calcio Sammarinese

Anche quest'anno la Federazione calcio ha realizzato il Diario Agenda. Curato da Eraldo Reggini, la sesta edizione del diario scolastico è stata stampata in 600 copie e sarà distribuito a tutti bambini dei poli calcistici del settore di base in occasione dell'inizio dell'attività prevista per il 7 settembre. All'interno del diario anche una parte dedicata alla San Marino RTV e alla programmazione sportiva dell'emittente di Stato. Alcune copie sono già state consegnate in occasione dei primi open day organizzati da Cailungo e Serenissima.