Torna in campo la nazionale femminile: contro il Sudafrica Beccari dal primo minuto

"Voglio cattiveria e concentrazione". Superare l'ostacolo Sudafrica per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale con le proprie forze, senza dover sperare nella vittoria o nel pareggio della Svezia contro l'Argentina. È questa la missione della nazionale di Milena Bertolini, che a Wellington (alle 9 ora italiana, diretta su Rai 1) proverà a ottenere i tre punti e il biglietto aereo per l'Australia: l'obiettivo è quello di arrivare a Melbourne o, con tutta probabilità, a Sydney, che il 6 agosto ospiterà l'ottavo di finale delle azzurre in caso di arrivo al secondo posto. Nella formazione diramata dal Ct in campo dal primo minuto anche la sammarinese Chiara Beccari, con il numero 14.