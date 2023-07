Tre Fiori: arriva l'attaccante Giacomo Cecconi

In questa stagione vestirà la maglia gialloblù del Tre Fiori Giacomo Cecconi, prima punta riminese classe 1995. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, vanta una lunga carriera fra Serie D e Serie C. Lasciata Bologna dopo la Primavera e qualche chiamata di Pioli a completare l’organico della prima squadra in serie A, Cecconi ha subito iniziato a girare l’Italia della Serie D: Correggese, Potenza e un passaggio a San Marino prima di esplodere nel Romagna Centro dove ha firmato ben 16 gol in 33 presenze. Una stagione che gli è valsa il passaggio al professionismo con la chiamata del “suo” Rimini nella stagione 2018-2019, poi Arzachena, Pro Vercelli, Picerno e Bisceglie. In D ha vestito anche le maglie della Pianese, Lornano Badesse e la stagione scorsa quella del Fano.

“Fisicamente sto bene e sono pronto a mettermi in gioco con il Tre Fiori – dice Giacomo Cecconi -. La mia non è stata una scelta estemporanea, ma ben ragionata: la società mi cercava già da qualche anno dimostrando la propria stima e così, quando ho deciso di riavvicinarmi a casa, prima di ogni altra squadra mi è sembrato giusto parlare con i dirigenti gialloblù. Era mia volontà continuare a giocare avendo obiettivi importanti e il Tre Fiori è la situazione ideale. Mister De Falco? La prima impressione è stata ottima: sono certo che creeremo un gruppo unito in grado di centrare gli obiettivi prefissati”.