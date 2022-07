Tre Fiori-B36 Torshavn allo Stadium, in diretta su San Marino Rtv dalle 20.45

Alle 20:45 al San Marino Stadium Tre Fiori-B36 Torshavn, ritorno del secondo turno preliminare di Conference League. Obiettivo dei gialloblù: ribaltare la sconfitta di misura alle Far Oer Il tecnico Andy Selva: “Abbiamo un solo risultato a disposizione, sarà più complicato ma non impossibile. Alla squadra ho detto che dobbiamo cogliere questa chance. Sarà importante gestire l’emozione, incamerarla e trasformarla in energia positiva”.

Diretta su San Marino Rtv canale 831 del digitale terrestre, ch 520 Sky a partire dalle 20.45