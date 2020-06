Joel Apezteguia potrebbe essere il primo giocatore cubano della storia a partecipare alla Champions League. Dopo aver conquistato l'accesso al turno preliminare della maggior competizione europea per club, l'attaccante del Tre Fiori è pronto a fare il suo esordio il prossimo 8 agosto a Nyon.

Un evento storico per il calcio cubano e per lo stesso Apezteguia, selezionato anche per rappresentare la sua Nazionale nelle prossime qualificazioni ai Mondiali 2022 in programma in Qatar.