Tre Penne, Ceccaroli: "Questa vittoria ci voleva. Sono uscito per precauzione"

Grande protagonista del successo del Tre Penne l'attaccante Luca Ceccaroli, entrato al 74°, autore del gol partita all'83° e fuori per al 96° per un infortunio occorsogli 3' prima. "È un periodo dove fisicamente non mi gira tanto bene - dice Ceccaroli - però ci voleva, ci voleva questa vittoria per la squadra. Spero che il mio infortunio sia solo una botta, ho preso un pestone, l'adrenalina del gol mi ha permesso di continuare qualche minuto ma ho preferito fermarmi per non peggiorare la situazione".

Nel video la sua intervista