Tre Penne: definito l'accordo con Maicon, lunedì la firma

Il Tre Penne ha definito l'accordo con il brasiliano Maicon. I dirigenti della società biancoazzurra hanno incontrato il calciatore a Verona, per definire tutti i dettagli dell'operazione che porterà l'ex difensore di Inter e Roma ad indossare la maglia del Tre Penne nelle due partite di Conference League. Le parti si sono date appuntamento per lunedì, sempre a Verona, per la firma dell'accordo. Maicon ha infatti chiesto ai dirigenti del Tre Penne di poter giocare l'ultima di campionato con il Sona, squadra del girone B di serie D, prima di legarsi ufficialmente al Tre Penne.