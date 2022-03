U21: San Marino-Lettonia 0-0

Grande serata per l'Under 21 che al San Marino Stadium impone lo 0-0 alla Lettonia. I ragazzi di Cecchetti giocano un primo tempo a tutto campo, non limitandosi a contenere, ma facendo la partita per larghi tratti del match. Comprensibilmente maggiori le difficoltà incontrate nella ripresa, ma i sammarinesi sono bravissimi a non perdere mai le distanze e la lucidità. Finale di sofferenza fino al triplice fischio che porta alla giovane Under un risultato che mancava da 7 anni.