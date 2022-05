Un'autorete lancia il Pennarossa: Virtus ko 1-0

Un rigore sbagliato e un autogol nel finale: serata horror per la Virtus che cade nella gara d'andata contro il Pennarossa ed ora sarà costretta a vincere per prenotare un posto nelle semifinali. Al contrario gli uomini di Andy Selva approfittano ma non disdegnano a far male alla difesa neroverde, come quando Tiboni spizza per Halilaj che calcia con il piede debole e non inquadra lo specchio. Alla prima sortita offensiva Acquaviva costruisce la chance più ghiotta per passare: Raiola crossa, Alessandro Conti intercetta con il braccio e il direttore di gara indica il dischetto. Angeli opta per la soluzione potente e a mezza altezza, Semprini intuisce e con una gran parata mantiene lo 0-0. Il portiere del Penna è attento anche quando esce a valanga su Sorrentino e salva i suoi.

Ripresa. Ancora Virtus: Golinucci alza il campanile, Angeli apparecchia per l'accorrente Ciacci, Semprini è attento e blocca in due tempi. Chiesanuova torna a farsi vedere e troverebbe anche il vantaggio: tiro-cross di Martin dalla sinistra, Tiboni si avventa e in “estirada” mette dentro nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea. L'arbitro però annulla per l'offside dell'ex attaccante di Udinese e Atalanta. Poco male. A 10 dal 90' azione avvolgente del Pennarossa con la sfera che arriva a Mantovani. Cross basso e insidioso del 2, Giacomoni anticipa Passaniti ed è 1-0 per i biancorossi che sfruttano al meglio l'episodio a favore. E, nel finale, Conti avrebbe pure l'occasione di raddoppiare ma il destro dal limite esce di un soffio. In vista del ritorno, due risultati su 3 a disposizione per il Penna mentre, con qualsiasi vittoria, sarebbe la Virtus ad andare tra le prime 4.