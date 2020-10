Un positivo al Faetano

Un giocatore del Faetano è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di un calciatore non residente a San Marino, che già da qualche giorno non si allenava con la squadra perché infortunato. La Società del Faetano ha attivato il protocollo sanitario che ha previsto l'immediato isolamento. Il resto della squadra, così come lo staff tecnico, è risultato negativo al test sierologico previsto dalla Federcalcio. La partita di campionato in programma domani tra Faetano e Fiorentino si giocherà quindi regolarmente.