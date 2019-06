Venduti oltre 200.000 biglietti in appena 5 giorni

Superata quota 200.000 biglietti venduti in appena 5 giorni degli Europei Under 21. Visto l'alto numero di richieste per le partita di domani a Reggio Emilia tra Italia e Belgio, l'organizzazione ha deciso di mettere in vendita altri coupon sconto ma si raccomanda di convertirli in biglietti senza aspettare l'apertura delle casse dello stadio, che presumibilmente non ci sarà.