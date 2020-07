Verso la Champions, il Tre Fiori prosegue gli allenamenti

Il primo caso di Covid nel calcio sammarinese ha fatto scattare l'automatismo dei protocolli previsti. Il calciatore del Tre Fiori che è risultato positivo al tampone è in quarantena presso la sua abitazione così come i tre compagni di squadra che sono venuti a stretto contatto con lui. Nessuno di loro risiede a San Marino. La squadra intanto prosegue gli allenamenti nel pieno rispetto del protocollo previsto in attesa della partita di Champions League contro i nordirlandesi del Lingfield che si svolgerà a Nyon l'8 agosto. Intanto l'amichevole prevista per sabato prossimo contro il Tre Penne è stata annullata.