Victor San Marino, Bollini: "Vogliamo ossatura di giocatori esperti"

Un punto di partenza per giovani talentuosi e solide fondamenta su cui poggiare una società ambiziosa. Grazie all'affiliazione con il Victoria Calcio, neonato polo calcistico di Rimini Nord, anche il Victor San Marino ha, di fatto, un settore giovanile di base, che può già contare su oltre 400 ragazzi. Si tratta di una grande occasione per la crescita sia di questi calciatori, sia delle due società, che sperano di raccoglierne presto i frutti. A spiegare il valore dell'intesa raggiunta tra i club, ma anche come il Victor si stia muovendo sul mercato per mantenere la Serie D appena conquistata, è stato il direttore sportivo dei sammarinesi, Gianluca Bollini, che ha descritto il settore giovanile come "una base per costruire una società solida e per il futuro" e ha anche detto di voler trovare almeno "un difensore, un centrocampista e un attaccante esperto della categoria" in vista della prossima stagione.