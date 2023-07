Victor San Marino: in gruppo l'attaccante Simone Lozza

Nel servizio l'intervista all'attaccante del Victor San Marino Simone Lozza

Continua regolarmente la preparazione del Victor San Marino ad Acquaviva. Da lunedì il tecnico Stefano Cassani fa svolgere due sedute di allenamento: la mattutina dalle 10.30 alle 12 e la pomeridiana dalle 17 alle 19. Questa mattina seduta dedicata al potenziamento fisico e nel finale c'è stato spazio per la partitella mista. Primo test sabato 29 luglio a Bagno di Romagna con il Rimini ore 17.45. Hanno raggiunto il gruppo i nuovi acquisti: il centrocampista 25enne ex Lentigione, Alcione e Notaresco Isaia Lattarulo. E il ventenne attaccante Simone Lozza. Scuola Atalanta, ha giocato la prima parte di stagione in Serie C con il San Donato Tavarnelle, per poi passare alla Primavera dell'Udinese. Si tratta di una punta centrale di prospettiva che arriva al Victor San Marino a titolo definitivo.

