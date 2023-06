Vigilia di Champions League per il Tre Penne

Vigilia di Champions League per i campioni di San Marino del Tre Penne. La squadra di Stefano Ceci è arrivata in Islanda dove domani sera affronterà il Breidablik, campione in carica d’Islanda e al momento terza forza del campionato dopo 13 giornate. Il calcio d’inizio dell'incontro è previsto alle 19, ora locale, le 21 a San Marino e sarà diretto dal danese Kristoffersen. La vincente della partita affronterà la vincente della seconda semifinale che metterà di fronte i montenegrini del Buducnost Podgorica e gli andorrani dell'Atletic Club d’Escaldes.