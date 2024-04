Con un gol in pieno recupero di Affonso, il Murata supera il Cosmos e consolida il quinto posto in classifica. Continua il duello per il settimo posto tra Juvenes/Dogana e San Giovanni. La squadra di Manuel Amati vince 3 a 0 contro il Faetano mentre i rossoneri di Marco Togancci dilagano con un perentorio 9 a 0 contro il Pennarossa. Vince anche il Domagnano che batte 2 a 0 la SM Academy e conquista gli spareggi per i play-off.