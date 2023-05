20 medaglie per il nuoto pinnato al Trofeo Luigi Ferraro e secondo posto di squadra

A Genova si è disputata l’edizione 2023 del Trofeo Luigi Ferraro, manifestazione dal grande valore simbolico e affettivo per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Proprio a Ferraro si deve l’ingresso della Federazione all’interno della Confederazione Mondale delle Attività Subacquee e nel 2016 fu la prima gara alla quale la Domus San Marino, club affiliato alla Federazione, partecipò. È stata una spedizione ricca di medaglie, partendo dagli esordienti nei quali è arrivato un doppio podio tutto sammarinese formato da Elisabetta Cortini, Maria Kirsten Ronci e Valentina De Palma nei 50 e 100m pinne nella categoria B2. Due bronzi per Melissa Fabbri in A1 nei 50 e 100m pinne, mentre in A2 Giulia Arlotti conclude i 100m monopinna in quinta posizione. Quest’ultima si riscatta nella staffetta unificata 4x50 insieme a Cortini, Ronci e De Palma con il terzo posto. Passando agli agonisti, in prima categoria femminile Elena Laglia ottiene l’argento nei 200m pinne. Decima Chiara Naso nei 50m pinne, che ritocca anche il proprio tempo personale, 12° posizione per Chiara Zanotti. Nei 200m pinne maschile da segnalare l’arrivo a podio di Luigi Renzi, che si posiziona secondo e Matteo Cardinaliquinto. Nei 50m pinne Alessandro Ceci termina in ottava posizione. Nella seconda categoria femminile Maddalena Falcioni raccoglie un primo e secondo posto, rispettivamente nei 50m pinne e 50m monopinna. Nelle lunghe distanze trionfo di Aurora Toccaceli nei 400m monopinna. Veronica Pirroni si classifica al sesto posto nei 200 pinne, conquistando il tempo necessario per accedere ai campionati italiani di categoria. Nei 50m monopinna decimo posto di Maria Bartolini, mentre Anna Palmieri è 21° nei 50m pinne. Bis di vittorie per Lorenzo Dorokhov nei 50 e 200m pinne, decimo e undicesimo posto di Samuele Michelotti e Federico Bianchini nei 200 pinne. Nella stessa specialità, Andrea Ceci termina in sesta piazza. Doppio argento di Sofia Fratti in terza categoria nei 50 monopinna e 200m pinne. Nei 50m monopinne sesto posto diRuben O’Brien, Francesco Telò conclude 10° e Federico Forlivesi 13à nei 50m pinne. Infine, gli assoluti con il secondo posto di Aurora Zeppa nei 200m pinne e Camilla Sansovini, terza, nei 50m pinne. Nei 200m maschile sesto posto di Federico Fabbri, seguito in decima posizione da Mirco Conti. La Domus San Marino, che ha schierato anche sei staffette, ha concluso la manifestazione al secondo posto della classifica a squadre. I 28 atleti sammarinesi sono stati accompagnati dal presidente federale Leonardo Sansovini, che desidera porgere i ringraziamenti a coloro che hanno supportato l’attività nei due giorni di gare, e i tecnici Giuseppe Ierardi e Anna Ballarini.

c.s. Cons