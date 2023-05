A Rimini la seconda tappa del campionato nazionale Italian J/70

Per il terzo anno consecutivo, lo Yacht Club Rimini ospiterà una tappa del campionato nazionale Italian J/70, la "Italian J/70 Cup - Italian National Championship". Appuntamento dal 12 al 14 maggio nelle acque riminesi per la seconda prova della stagione 2023 dopo quella andata in scena a Porto Ercole. Una trentina gli equipaggi, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, che faranno rotta sulla Riviera per darsi battaglia, regalando al pubblico una serie di regate dinamiche, apprezzabili anche dalla terraferma. Il tutto nel segno dell'accoglienza e dell'ospitalità tipicamente romagnole, per un weekend all'insegna dello sport e del divertimento. Lanciato nel 2013, il J/70 (6,93 x 2,25 m, 795 kg di dislocamento per 21 mq di superficie velica di bolina) ha conosciuto una rapidissima diffusione con più di 1.500 barche naviganti in più di 25 paesi. Non è un “derivone”, ma un piccolo cabinato, con una community nazionale e internazionale con cui confrontarsi e divertirsi. Grande attesa anche per l'equipaggio riminese, composto dagli atleti dello Yacht Club Rimini, Sofia Giondi (timone) e Filippo Baldassarri (tattico). "Quello che ci prepariamo a vivere - spiega Luca D'Apote, direttore sportivo vela derive - sarà un fine settimana contraddistinto da una competizione di altissimo livello, che vedrà prendere il largo alcuni degli equipaggi italiani e stranieri con alcuni degli atleti più forti e preparati del panorama nazionale ed internazionale. All'equipaggio dello Yacht Club Rimini un in bocca al lupo da parte di tutto il nostro staff".

Cs Ufficio stampa Nuova Comunicazione – Gruppo Novacom