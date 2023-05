AIPS, 85° Congresso: AIPS Awards, intelligenza artificiale e modifiche statutarie

Giornate di intenso lavoro congressuale a Seoul, dove i membri dell'Associazione della Stampa Sportiva Internazionale si sono aggiornati nel corso dell'85° Congresso Internazionale, che torna per la quarta volta nella capitale sudcoreana in occasione – peraltro – del 99° anniversario dell'AIPS. Per l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, che aderisce all'AIPS dal 1985, stanno partecipando all'evento Luca Pelliccioni (Segretario Generale) ed Alessandro Ciacci. La giornata di ieri è stata caratterizzata da un'approfondita discussione in merito delle opportunità e dei rischi connessi alla proliferazione dell'intelligenza artificiale, nella sua doppia veste di valido supporto per la routine giornaliera di giornalisti e redattori, ma anche potenziale minaccia in termini di diffusione di fake news o perdita del lavoro. Oltre al mentore AIPS Riccardo Romani ed al collega Vincent Amalvy, Director for Major Sports Events per AFP, ha preso la parola anche Mariagrazia Squicciarini, che all'UNESCO è Direttore dei programmi di Intelligenza Artificiale presso il Settore di Scienze Umane e Sociali (SHS). Nelle parole di Squicciarini si è analizzata nel dettaglio la Raccomandazione sull'Etica dell'IA adottata nel novembre 2021 da 193 stati membri dell'UNESCO, interconnessa ai principi e valori promotori dei diritti umani e della dignità dell'essere umano: “I principi esistono da tanti anni, le Raccomandazioni permettono di fissare nel dettaglio standard di responsabilità, trasparenza, credibilità ed i necessari meccanismi del diritto”. Il principale argomento di discussione in termini di applicazione dell'Intelligenza Artificiale al giornalismo è stato quello della credibilità, vero elemento distintivo tra il lavoro di una macchina e quello dell'essere umano. “La valorizzazione di una notizia, la gestione delle fonti, lo sviluppo delle conclusioni cui tende un elaborato redazionale: sono tutti elementi ai quali l'Intelligenza Artificiale non potrebbe rispondere in maniera coerente” – assicura Romani. “Istituzioni e lettori, nell'approcciarsi al giornalismo, cercano credibilità. Il tempo delle breaking news è giunto al termine”. AFP ha un servizio dedicato al contrasto delle fake news con “oltre 100 giornalisti che si adoperano per verificare notizie in diverse lingue” – commenta Amalvy. “È molto più semplice produrre notizie false, che verificarle”. Nel tardo pomeriggio, spazio agli AIPS Sport Media Awards 2022. Giunti alla quinta edizione, i premi al giornalismo sportivo declinati in tante e diverse categorie, hanno catalizzato l'attenzione della platea giornalistica internazionale. “Non una mera celebrazione, ma anche un modo per ritrovarsi in tempi difficili, confermando l'intento di costruire ponti nello sport e nella società” – ha commentato nel suo discorso d'apertura Gianni Merlo, Presidente AIPS. Particolare soddisfazione è stata espressa dal numero uno dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva nel rilevare che sono stati sottosporti alla giuria oltre 1800 prodotti editoriali provienti da 138 diversi paesi. Attraverso una procedura di voto a cinque passaggi, sono stati decretati i vincitori delle tante e diverse categorie – spesso afferenti anche a grandi e prestigiose testate editoriali. È il caso, ad esempio, del britannico Oliver Scarff, vincitore del premio “Photography portfolio” con gli scattti realizzati in occasione del salvataggio in piscina di Anita Alvarez durante i Mondiali di Nuoto di Budapest, che hanno letteralmente fatto il giro del globo. Louis Myles di FIFA+ ha invece sbaragliato la concorrenza nella categoria “Video Documentary” con “Croatia: defining a nation” - capace di precedere gli interessanti apprfondimenti di Benjamin Unger sulle Olimpiadi del 1972 e gli episodi di terrorismo connessi (NDR) come il documentario a cura di David Tryhorn sul trasferimento di Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid (Netflix). In particolare è stato poi posto l'accento sui prodotti di inchiesta sportiva sviluppati dai tanti giornalisti impegnati quotidianamente per garantire trasparenza e verità negli eventi sportivi nazionali ed internazionali. In tal senso, la platea ha riservato calorosi applausi ad Attila Turkey, Daniel Grefve e Danilo Diaz per i loro lavori d'indagine, premiati agli AIPS Awards 2022, come quelli di Steve Menay, Jamie Alter ed Eduardo Lopez Navarrete – destinatari di una menzione speciale. Nelle prossime ore sarà presentato il programma di Chungcheong – città coerana candidata ad ospitare le Universiadi estive del 2027. Farà seguito un approfondimento, a cura di incaricati della UEFA, dedicato agli Europei di Germania 2024 – con un a dettagliata analisi dell'impiantistica e dei servizi garantiti da uno dei più grandi e seguiti eventi sportivi del mondo. Nel corso del pomeriggio si tornerà a porre il focus sulle dinamiche interne all'AIPS, con il Congresso chiamato a valutare alcune modifiche statutarie.

c.s. Associazione Sammarinese Stampa Sportiva