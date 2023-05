AIPS: il Congresso del centenario si terrà in Spagna nel 2024

Si è chiuso nel pomeriggio di ieri, presso la sala conferenze del Sofitel Hotel di Seoul, l'85° Congresso dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva. Nella mattinata i report annuali affidati a Gianni Merlo (Presidente AIPS), ma anche al Segretario Generale ed al Tesoriere della più ampia e partecipata organizzazione mondiale coinvolgente giornalisti. Hanno fatto seguito momenti di notevole importanza, a partire dall'aggiornamento – da parte del collega ucraino – dell'attuale situazione di conflitto sul confine con la Russia. Fermo restante la condanna da parte dell'AIPS e delle associazioni affiliate di qualsiasi atto di violenza, è stato riportato come alcuni giornalisti sportivi ucraini abbiano lasciato le proprie redazioni per vestire l'uniforme e difendere i confini nazionali dall'invasione russa. Ha fatto riflettere il videomessaggio registrato nel Donbas, dove un collega della stampa sportiva ucraina ha testimoniato la necessità di abbracciare una causa più grande nell'ambito di un conflitto che – tra le altre cose – ha portato alla distruzione di oltre 90 impianti sportivi sul territorio, rendendone inutilizzabili per questioni di sicurezza e danni subiti quasi 400. Al termine della mattinata, il classico passaggio di consegne tra le associazioni nazionali ospitanti i Congressi consecutivi: è stato riconosciuta una meritata standing ovation a Hee Don Jung per l'ottima organizzazione dei lavori congressuali a Seoul, dove AIPS è tornata a distanza di sei anni. Nonostante i tempi ristretti e le limitate risorse a disposizione, l'Associazione della stampa sportiva coreana ha garantito un evento di altissimo livello. Standard che saranno confermati dall'omologa associazione spagonala per quello del prossimo anno, che rappresenterà per AIPS un passaggio fondamentale della propria storia, iniziata nel 1924 quando l'organizzazione è stata fondata a Parigi – tra le corde in un ring di box. Sfumata l'opportunità di tenere il Congresso del centenario nella capitale francese per una questione di costi elevati, connessi anche alle prossime Olimpiadi estive, sarà Santa Susanna – in Catalogna – ad ospitare l'86° Congresso dell'Associazione della Stampa Sportiva Internazionale. La bandiera dell'AIPS passa così tra le mani di Juan Antonio Prieto, membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione ed espressione dell'affiliata organizzazione della stampa sportiva spagnola. Proficui incontri e colloqui sono stati tenuti anche dai Delegati dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva con gli omologhi degli altri paesi rappresentati. In particolare, il Segretario Generale Luca Pelliccioni ed il membro associato Alessandro Ciacci, hanno rinnovato i rapporti con i colleghi dei Piccoli Stati d'Europa, tutti coinvolti dai Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023 – al via tra poco più di due settimane sull'isola del Mediterraneo.

c.s. Associazione Internazionale della Stampa Sportiva