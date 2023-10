Associazione Arcieri del Titano a Belgrado

Dopo alcuni anni di assenza, gli arcieri del Titano sono tornati a disputare a Belgrado, il campionato europeo riservato alle squadre di club, arco ricurvo. In questa edizione erano presenti ventisei squadre provenienti da dodici paesi europei. La squadra sammarinese che presentava sulla linea di tiro per la prima volta, anche la rappresentativa femminile, ha schierato una formazione giovanissima, con tre atleti appartenenti alla classe allievi, Matteo Dragoni, Lucrezia Tura e Vanessa Voltan, che per l'occasione hanno tirato sulla distanza olimpica. Le ragazze del Titano, trascinate da Giorgia Cesarini hanno stabilito il nuovo record sammarinese a 70 mt. mentre negli scontri hanno perso per un solo punto contro le polacche del LKS Łucznik che poi termineranno il torneo al terzo posto. Decima posizione invece per le Titane dopo la vittoria sulle bulgare del SC Robin Hood. Nel maschile la squadra era composta anche da Leonardo Tura e Andrea Gualandi, altro debuttante in campo internazionale. Dopo un inizio un po' incerto, i Titani hanno condotto una gara solida e sia Dragoni che Gualandi hanno migliorato il proprio record personale. Il totale ci permetteva di chiudere la qualifica in quattordicesima posizione diventata poi sedicesima al termine degli scontri non particolarmente fortunati.

cs Associazione Arcieri del Titano