Atletica leggera : 19° Trofeo delle province

E’ il Campo Comunale di Modena ad ospitare il 19° Trofeo delle Province con 9 squadre partecipanti, domenica 15 ottobre. Ogni provincia ha schierato i suoi migliori atleti nelle due categorie giovanili : ragazzi/e (12-13 anni) e cadetti/e (14-15 anni). Nella rappresentativa di Rimini, erano presenti tre atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino. Alain Podeschi vince la propria batteria dei 60m piani con il tempo di 8’’48. Tea Casadei, penalizzata dal vento, non riesce ad esprimersi al meglio ma riesce a portare punti alla squadra con la misura di 34.77m nel lancio del vortex. Infine, Gaia Bernardi sale sul terzo gradino del podio nel getto del peso da 2 kg con la migliore prestazione stagionale con un getto da 9.66m. La squadra della provincia di Rimini (la più piccola) ottiene il 4° posto complessivo.

Dichiara la Coach Paola Carinato : “ Con questa manifestazione si conclude la stagione agonistica 2023 su pista. Sono molto soddisfatta del percorso sportivo svolto da questi ragazzi. Non solo, tutta la squadra giovanile ha dimostrato un grande impegno e costanza e i risultati ottenuti in questa stagione lo dimostrano”.



Comunicato stampa

Gpa San Marino