Atletica leggera : Campionati italiani Aics : Nuovo record nazionale nella 4X100m ragazze

Il Gruppo Podistico Atletico San Marino ha preso parte al Campionato Italiano Aics di atletica leggera che si è svolto a Cesena intitolato 9° Memorial Pietro Mennea con tutte le categorie d’età ottenendo risultati di rilievo come il record sammarinese nella 4x100m, categoria ragazze. La squadra composta da Tea Casadei, Matilde Giorgetti, Sarah Nilo Gomes e Gaia Bernardi ha corso in 59’’08 agguantando il 3° posto e battendo il proprio record stabilito qualche mese fà.

Non solo : 15 titoli nazionali vinti da (iniziando dai più piccoli) Sol Francini nei 50m, categoria under 8, Daniel Lotti nel salto in alto under 10, Alain Podeschi nel lancio del vortex e 60m, categoria ragazzi (11-12 anni), Matias Francini sui 80m cadetti (13-14 anni), Sofia Biordi nel salto in lungo, categoria allieve (16-17 anni), Lorenzo Brugnizza sui 400m e 800m categoria juniores (19-20 anni), Fabio Visintini sui 3000m categoria juniores, Sofia Bucci sui 200m categoria assolute donne, Emanuele Brugnizza sui 400m e 800m categoria promesse e Paola Carinato, categoria master nel getto del peso, 200m e 400m.

Medaglia d’argento nel salto in lungo per Daniel Lotti, nel getto del peso per Gaia Bernardi, nel lancio del vortex per Tea Casadei, Fabio Visintini sui 800m oltre alla staffetta 4X400m assoluti uomini, composta da Lorenzo Brugnizza, Fabio Roiatti, Valentino Zuliani ed Emanuele Brugnizza.

Infine, medaglia di bronzo per Serena Bertuccini e Daniel Lotti sui 50m under 10, staffetta 4x50m under 10 (Micaela Ghio, Serena Bertuccini, Maria Comito e Daniel Lotti), Tommaso Stacchini nel salto in alto, categoria ragazzi, staffetta 4x100m ragazze, Valentino Zuliani sui 800m e Ylenia Gasperoni nel getto del peso donne.

Sommando i 10 migliori punteggi da tabelle fidal unificate, il sodalizio sammarinese, inquadrato nel comitato di Rimini, si classifica al secondo posto a soli 178 punti dal Comitato di Roma nel Premio Qualità.

“E’ un bel risultato, fatto da una squadra unificata e integrata. Il contributo delle allenatrici Ylenia Gasperoni e Paola Penso è stato determinante. Ho fortemente voluto inserire anche gli atleti paralimpici che seguo e l’Aics ha dimostrato una grande sensibilità premiandoli tutti : Teo Flores (13 anni) sui 60m, Davide Zaghini (14 anni) sui 80m e Ruggero Marchetti che ha corso i 100m, 200m e 400m” dichiara soddisfatta la Coach Paola Carinato.



Comunicato stampa

Gpa San Marino