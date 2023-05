Atletica leggera: medaglia di bronzo per Emanuele Brugnizza sugli 800 metri

Emanuele Brugnizza si conferma ai vertici regionali sui 800m in occasione dei Campionati di società andati in scena il 13 e 14 maggio al Campo Comunale di atletica leggera di Modena. Il ventunenne portacolori del Gruppo Podistico Atletico di San Marino alla sua prima uscita stagionale sulla distanza dichiara : “ Ho avuto un’esitazione nel primo giro, non sapendo chi seguire, e la temperatura un po' bassa hanno penalizzato il tempo finale.”. Emanuele si classifica al terzo posto della gara con il tempo di 1’53’’75, che è anche il minimo per la partecipazione ai Campionati italiani che si svolgeranno ad Agropoli a giugno.

Il juniores Fabio Visintini si presenta al via dei 5000m, a solo una settimana dalla sua partecipazione ai Campionati di Corsa Montagna di Limana (dove è giunto al 26° posto). Riesce a mantenere un ritmo regolare in una corsa solitaria, dove i primi due atleti dell’esercito concludono la fatica sotto i 15’. 16’31’’96 è il tempo finale del dicianovenne. Dichiara l’allenatrice Paola Penso : “ Fabio può limare il tempo considerevolmente in una gara di gruppo. Emanuele, con un po' di coraggio avrebbe corso il personale”.

c.s.