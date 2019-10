Biancazzurri quinti al Torneo Internazionale di Tramelan

Una delegazione della Federazione Sammarinese Pesi ha preso parte alla 49esima edizione del Torneo Internazionale di pesistica di Tramelan, in Svizzera, appuntamento ormai tradizionale nel quale sono arrivati in passato ottimi piazzamenti. Per questa edizione coach Stefano Guidi ha deciso di schierare dei giovani atleti, i quali si sono ben distinti, migliorando in alcuni casi il proprio record personale. Tra questi Agustin Gianni (kg 111), con 140 kg, suo nuovo record e miglior risultato della spedizione. Bene anche gli altri portacolori del Titano: Marika Marzi (kg 55) + 68, Carlotta Bulzoni (kg 50) +60, Michael Bini (kg 75) +90, Simone Perla (kg 70) +90 e Robin Bernardi (kg 85)+110. Ottimo anche il piazzamento di squadra: i titani chiudono quinti su 25 rappresentative internazionali al via. Hanno seguito la competizione l’atleta Belen Giacomone (infortunata), il segretario federale Danilo Bulzoni, oltre al coach Stefano Guidi.