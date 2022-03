Esordio delle giovani atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Domenica 13 marzo, a Bologna, si è disputata la 1° prova della Fase1 del Campionato Nazionale UISP di ginnastica ritmica. Accompagnate dalle tecniche Mariachiara Bacciocchi e Monica Garbarino, hanno esordito le piccole atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Per quasi tutte è stata la prima gara in assoluto e nonostante tanta ansia ed emozione, le giovani ginnaste si sono comportate molto bene. Nella categoria PICCOLI OSCAR, le atlete hanno presentato un esercizio formato da una parte al corpo libero ed una parte con un attrezzo. Ottimi risultati, con Julia Marani che si è piazzata in 2° posizione, 5° posto per Alice Beccari e 9° per Eleonora Dina. Nella categoria PERCORSINO, 3° posto per Bianca Pelliccioni e 5° per Mia Neri, l’atleta più piccola in gara della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Nella categoria MINI 1° ESORDIENTI, medaglia d’oro per Romina Ciaffone al corpo libero e argento alla palla, 6° posto per Gaia Barbieri al corpo libero e 7°, sempre al corpo libero, per Virginia Pintus. Per Margherita Neri, bronzo al cerchio e 4° posto alla palla. Nella categoria MINI 1° ELITE ALLIEVE, bronzo per Sara Giulianelli al cerchio e 4° posto al nastro, mentre Noemi Santi si è piazzata al 4° posto al cerchio e al 6° alla fune. Nella categoria MINI 1° ELITE JUNIOR, medaglia di bronzo per Matilda Neri al cerchio e 6° posto, sempre al cerchio, per Kejsi Jaku. Soddisfatte le allenatrici che nel complesso hanno considerato una buona prova quella disputata dalle proprie atlete, con ampi margini di miglioramento in vista della seconda prova prevista nel mese di maggio.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino