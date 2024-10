Giovanni Cavallo e Maldivia Polini raggiungono un traguardo storico ai Mondiali di Ballo Latino a Toronto, e ora puntano a San Marino

Straordinario successo per la coppia di atleti Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, maestri dell’associazione sportiva Move Dance San Marino, che hanno conquistato la finale nella prima sessione dei Campionati del Mondo CSIT World Championship Adult Master Latin, disputati a Toronto il 18 e 19 ottobre 2024 presso il Markham Pan Am Centre. Questa competizione internazionale, che vede sfidarsi le migliori coppie provenienti da tutto il mondo, ha visto la partecipazione di paesi come Cina, Australia, Spagna e Germania, rendendo ancora più significativo il risultato raggiunto da Giovanni e Maldivia. La coppia ha ottenuto un meritatissimo 4° posto, un traguardo storico per San Marino, essendo la prima volta che la bandiera della Repubblica è rappresentata in una finale mondiale di ballo latino-americano per la categoria Master Professional Latin. "Siamo felicissimi di aver raggiunto questo risultato, frutto di sacrifici e intensi allenamenti," ha dichiarato la coppia. "Ma siamo già concentrati sulla prossima sfida." Giovanni e Maldivia, infatti, sono già proiettati verso la prossima competizione, che si terrà a San Marino dal 22 al 24 novembre 2024, in occasione dei CSIT World Amateur Dancesport Championships presso il Multieventi Sport Domus. Questa volta, la coppia gareggerà nella categoria South America Show Dance Latin, pronti a portare di nuovo in alto i colori di San Marino. È possibile acquistare i biglietti per assistere all'evento a soli 20€ al seguente link: https://www.sanmarinowelcome.com/danza-sportiva-2024/.

cs Gaetano Lacitignola