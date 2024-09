Giovedì torna il Fan Village della FSGC a tema “Salute e Benessere” con partner d’eccezione

Torna l’appuntamento con il Fan Village organizzato dalla Federcalcio di San Marino in contemporanea con gli impegni internazionali della Nazionale. Proprio nel pomeriggio di giovedì 5 settembre, a partire dalle 16:30 e fino a pochi minuti prima dell’inizio della sfida con il Liechtenstein, l’evento pensato per i tifosi accorsi per assistere alla partita di UEFA Nations League colorerà il pre-gara nel piazzale del Multieventi Sport Domus. Il filo conduttore di quest’ultimo Fan Village è “Salute e benessere”, temi di straordinaria importanza – in particolare al giorno d’oggi –, nonché perfettamente aderenti al percorso strategico-aziendale votato alla sostenibilità che la FSGC ha formalizzato nero su bianco ormai da diversi mesi. Tante le attività proposte ad un pubblico di tutte le età che nel pomeriggio si potrà divertire partecipando ad esibizioni e approfondimenti, spalmate in quattro aree tematiche differenti. La prima dedicata ad esercizi e giochi fisico-motori: dal tiro al bersaglio tra porte e barili, al calcio-tennis. Senza dimenticare una stazione extra calcistica in cui MOVE, tra i partner d’eccezione dell’evento, organizzerà esercitazioni fisiche divertenti e stimolanti anche per i più grandi. Questa prima area sarà sviluppata con punteggi individuali attribuiti in base alla massima partecipazione: riscontri utili a stilare una graduatoria che garantisce la possibilità di vincere premi proposti dalla Federcalcio di San Marino. La seconda area è dedicata al benessere psico-fisico, con la partecipazione della Cooperativa in Volo. Con loro, anche Barbò che coinvolgerà i partecipanti nella realizzazione di ceramiche personalizzate. Non mancheranno postazioni gaming – presidiate da Giuseppe Taddei, che ha rappresentato San Marino nelle ultime edizioni di eEuro organizzate dalla UEFA. Nella medesima area saranno proposte anche prove di Calcio Camminato: il programma rivolto agli Over 50 sammarinesi è pronto a ripartire nel mese di ottobre. La successiva stazione è stata dedicata a intrattenimento e coinvolgimento con giochi, esibizioni e attività di campo proposte dai freestyler di PopStreet – che torneranno ad animare il pomeriggio precedente San Marino-Liechtenstein dopo aver fatto il pieno di consensi nel precedente appuntamento. Confermato anche il servizio di truccabimbi, per immergersi appieno nel clima partita – dalla testa in giù! La quarta ed ultima area è stata infine dedicata al tema della sana e corretta nutrizione. Oltre ad importanti indicazioni ed interessanti informazioni in merito, saranno proposte anche una merenda ed una cena (entro le ore 20:00) per le persone presenti. A catalizzare l’attenzione dei partecipanti in quest’ultima stazione sarà il personale di Buonissimo, punto di riferimento sul territorio di San Marino, che curerà uno stand assolutamente pertinente con il tema della giornata.

c.s. FSGC