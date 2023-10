Gpa San Marino: brillanti risultati ottenuti dalla sezione giovanile

Domenica, 8 ottobre, 7 rappresentative provinciali si sono contese il Trofeo Nazionale Coni di Prove Multiple al Campo Scuola di Ravenna, categoria ragazzi/e ( 12-13 anni). I selezionatori della provincia di Rimini hanno convocato 4 atleti del Gpa San Marino (in foto) a prendere parte nel Tetrathlon. Gaia Bernardi e Alain Podeschi si sono messi alla prova nel Tetrathlon A : 60m, salto in lungo, getto del peso e 600m finali. In queste discipline, Alain Podeschi ha realizzato il personale nel salto in lungo con la misura di 4.36m. Gaia Bernardi ottiene un punteggio finale di 2142 punti. Nel Tetrathlon B, è Tommaso Stacchini a dare il meglio di sé, migliorando tre prestazioni personali : 60 ostacoli in 11’’36, lancio del vortex con la misura di 36.34m e nel salto in alto supera l’asticella a 1,45m. La compagna di squadra, Matilde Giorgetti, realizza 2254 punti totali. La stagione per gli atleti del sodalizio sammarinese prosegue con un’altra convocazione in rappresentativa provinciale nelle prove individuali, domenica 15 ottobre a Modena : Tea Casadei gareggerà nel lancio del vortex, Gaia Bernardi nel getto del peso e Alain Podeschi sui 60m. “Queste convocazioni ci inorgogliscono e dimostrano la bontà del lavoro fatto con questo gruppo di atleti. Il lavoro tecnico e la coesione di gruppo stanno portando i loro frutti.” Dichiara la coordinatrice della Scuola di atletica leggera, Paola Carinato.

C.s. Gpa San Marino