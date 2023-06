Il 23 giugno la Giornata Olimpica Internazionale

Il 23 giugno di ogni anno viene celebrata la Giornata Olimpica Internazionale per commemorare la volontà realizzata d’istituire le basi per introdurre i Giochi olimpici moderni avvenuta in quella data del 1894 su iniziativa di Pierre De Coubertin. E’ noto che il barone francese istituì il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel 1894 alla Sorbona di Parigi mentre i primi Giochi Olimpici si tennero ad Atene Grecia nel 1896. La Giornata Olimpica Internazionale è una celebrazione dello sport, della salute e dello stare insieme, nata a Stoccolma nel 1947 su idea del rappresentante ceco del CIO Guess e volta a onorare quel che rappresenta il Movimento Olimpico. Tale Movimento trova migliore espressione nello spirito insito delle olimpiadi che mira a manifestare un mondo pacifico, reciprocamente accettato e armonioso, facendo sì che possa dare il meglio ai giovani oltre a voler vivamente fornire gentilezza e ospitalità, dove tutti si è uguali e dove non esistono barriere di alcuna natura. Il tema di quest’anno è “Let’s move”, [muoviamoci], che mira a stimolare nella gente l’attività fisica quotidiana. Il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin si unisce alla Giornata Olimpica Internazionale.

cs Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin