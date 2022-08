Il Faetano Calcio conferma tecnici e “bandiere" e rinnova la rosa con tanti giovani

Domani sera nel centro del Castello la presentazione del gruppo che affronterà la stagione 2022/23

La Società Calcio Faetano, reduce da un ottimo risultato dello scorso campionato con la conquista del 6° posto nella regular season, si appresta ad iniziare la nuova stagione con importanti conferme ed altrettante novità.

Le conferme riguardano la guida tecnica, a partire dal responsabile dell’area tecnica, Pietro Tamai, e dal Direttore Sportivo Raffaele Barretta che hanno fatto un ottimo lavoro per costruire la nuova rosa.

Confermato quasi interamente anche lo staff tecnico: allenatore Danilo Girolomoni, Massimo Vandi vice allenatore, preparatore atletico prof. Rodrigo Baldelli, Team manager Vittorio “Papi” Valentini.

Salutano Faetano invece il preparatore dei portieri Fabio Finucci e il fisioterapista Mesa Renee che la società ringrazia per il grande contributo professionale. Al loro posto sono arrivati il preparatore dei portieri Marco Casalboni e il fisioterapista Enrico Quatrale.

Grandi novità invece per quanto riguarda la rosa dei giocatori, in gran parte rinnovata rispetto alla scorsa stagione e soprattutto ulteriormente ringiovanita. La volontà della società è infatti quella di puntare sui giovani. L’esempio sono i quattro giovani provenienti dalla San Marino Academy, Alessandro Renzi, Giacomo Casali, Tommaso Gatti, Luca Terenzi, e i due nuovi portieri Michele Magnani, classe 2003, e Riccardo Porcellini, classe 2005, proveniente dal Rimini.

Gli altri nuovi innesti sono: il difensore Ignacio Fabian Carabajal Baldovino; i centrocampisti Alberto Persici, Luciano Composto, Nicolò Borioni, Ciro Eboli; gli attaccanti Gianluca Ferrario e Marseljan Mema, che torna a Faetano dopo 2 anni.

Insieme alle bandiere gialloblù Alex Della Valle e Mattia Giardi sono stati confermati Abdoul Aziz Soumah, Domenico Barretta, Assane Fall, Arneld Kalemi, Cristiano Paci, Alessandro Pini e Luca Tomassoni.

A tutti i giocatori che non saranno più a Faetano la società invia un particolare ringraziamento, con l’augurio di trovare sempre miglior occasioni di crescita e per vivere le migliori emozioni.

Staff e rosa completa saranno presentati lunedì 1° agosto alle ore 20:00 nel centro del Castello di Faetano negli spazi messi a disposizione dal bar-ristorante Imperiale.

La preparazione atletica prenderà invece il via il prossimo 3 agosto.











