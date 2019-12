La stagione internazionale della Federnuoto parte dal Glasgow

Dopo una lunga preparazione iniziata a fine estate, è giunta l’ora della prima gara internazionale della stagione 2019-2020 per la Federazione Sammarinese Nuoto. Saranno tre gli atleti a difendere i colori biancazzurri al Campionato Europeo in vasca corta a Glasgow, in scena dal 4 all’8 dicembre: si tratta di Giacomo Casadei, Loris Bianchi e Gianluca Pasolini, partiti questa mattina per la Scozia accompagnati dal direttore tecnico Luca Corsetti e dal dirigente federale Aflio Pasolini. Mercoledì romperanno il ghiaccio Casadei e Bianchi, impegnati rispettivamente nelle batterie dei 50 rana e dei 400 stile libero. Il giorno seguente farà il suo esordio anche Pasolini nei 200 stile, gara affrontata anche da Bianchi, che si cimenterà inoltre sulla distanza dei 1500 stile, mentre Casadei sarà al via dei 200 rana. Venerdì sarà la volta dei 50 stile di Pasolini e dei 100 rana di Casadei. Sabato, infine, tutti e tre i portacolori sammarinesi saranno impegnati nei 100 stile libero